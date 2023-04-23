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Погода на понеділок: місцями дощі, температура повітря до 19 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Завтра, 24 квітня, вдень можливі опади. Температура повітря подекуди прогріється до 19 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Укргідрометцентра.

Вночі без опадів, вдень на Лівобережжі, в Криму та Карпатському регіоні короткочасні дощі, окремі грози, на решті території місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

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