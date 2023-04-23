Погода на понедельник: местами дожди, температура воздуха до 19 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Завтра, 24 апреля, днем возможны осадки. Температура воздуха местами прогреется до 19 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
Ночью без осадков, днем на Левобережье, в Крыму и Карпатском регионе кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 6-11° тепла.