Погляди на "Північний потік-2" між членами НАТО різні, але є єдність щодо диверсифікації - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Єдиної позиції щодо німецько-російського газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море в обхід України як транзитної країни між членами НАТО немає, але всі союзники закликають країни диверсифікувати джерела енергії. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Німеччини на спільній пресконференції із канцлером ФРН Олафом Шольцем, пише УНН.
Цитата:
"Серед союзників по НАТО існують різні погляди на питання "Північного потоку-2", але всі союзники згодні з важливістю диверсифікації джерел постачання енергії з багатьох причин — з екологічних причин, а також з причин щодо безпеки", - сказав Столтенберг.
З його слів, це питання обговорюєтья в НАТО, і в Альянсі закликають союзників диверсифікувати свої поставки.
Доповнення
Газопровід "Північний потік-2", яким керує російський “Газпром”, було завершено у вересні, і він чекає на остаточну сертифікацію від німецького мережевого агентства, яке заявило, що в першій половині 2022 року жодного рішення ухвалено не буде.
Трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує російська державна газова компанія "Газпром", німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, сподівається і виконавчий директор Uniper, однієї з п'яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.
Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну та Польщу, виступають проти трубопроводу, який у тому числі позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.
Так, Європа зіткнулася з енергетичною кризою через зростання споживання і подорожчання газу. На початку вересня ціни на блакитне паливо на Заході почали різко йти вгору.
Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що “Північний потік-2” може бути запущений “на наступний день після” такого схвалення.