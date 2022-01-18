Взгляды на "Северный поток-2" между членами НАТО разные, но есть единство по диверсификации - Столтенберг

КИЕВ. 18 января. УНН. Единой позиции по немецко-российскому газопроводу "Северный поток-2" через Балтийское море в обход Украины как транзитной страны между членами НАТО нет, но все союзники призывают страны диверсифицировать источники энергии. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет УНН.