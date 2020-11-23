Погіршення стану політв‘язня Приходька: МЗС вимагає від Кремля забезпечити належні умови і меддопомогу

"РФ зобов’язана забезпечити медичним доглядом та належними умовами українського політв‘язня Олега Приходька, стан здоров‘я якого суттєво погіршився у слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону", - написав Ніколенко.

Дипломат підкреслив, що всі українці, які незаконно утримуються у Росії та у тимчасово окупованому Криму, мають бути звільнені.

Нагадаємо, раніше сьогодні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров'я українського політв'язня Олега Приходька у СІЗО у російському Ростові-на-Дону критично погіршився.

Денісова заявила, що звернулася до російського Омбудсмена Тетяни Москалькової із закликом вжити заходів для відновлення прав українця.