Стан здоров'я політв'язня Приходька у російському СІЗО критично погіршився - Омбудсмен

"Стан здоров'я українського політв’язня, кримського активіста Олега Приходька, який незаконно утримується в слідчому ізоляторі №1 в Ростов-на-Дону, критично погіршився. Нашому співгромадянину, який має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору, керівництво СІЗО не забезпечує право на отримання належної медичної допомоги, що передбачено пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН", - вказала Омбудсмен.

З її слів, через різке зниження слуху Олег Приходько "позбавлений права на справедливий суд та ефективний засіб юридичного захисту, а неодноразові звернення його адвоката до суду з клопотанням про проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування залишилися без уваги".

"Окрім того, кримського активіста утримують у погано освітленій камері, без належної вентиляції, з недотриманням норми санітарної площі на одну особу та у повній антисанітарії – наявні щури, таргани та комахи", - додала Денісова.

Так, вона зазначила, що звертається "до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України Олега Приходька, зокрема терміново провести кваліфікований медичний огляд, забезпечити належні умови тримання відповідно до Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з в’язнями".

Про затримання проукраїнського активіста повідомили 10 жовтня минулого року. Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.

Українського активіста звинуватили за такими статтями КК РФ: “Підготовка до вчинення терористичного акту”, “Придбання і зберігання вибухових речовин”, “Виготовлення вибухових речовин”.

На початку квітня 2020 року Олег Приходько був етапований зі слідчого ізолятора Сімферополя в ФКУ СІЗО-1 Ростова-на-Дону, де і утримується наразі.