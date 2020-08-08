Погіршення епідеміологічної ситуації: генконсульство Польщі в Україні змінює режим роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Генеральне консульство Республіки Польща у Львові на тиждень змінює режим роботи через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт посольства Республіки Польща.
“Генеральне консульство Республіки Польща у Львові повідомляє, що з огляду на епідемічну ситуацію в період з 7 по 14 серпня 2020 року установа змінює режим роботи”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що з 10 серпня припиняються: прийом візових анкет як у консульстві, так і у Пунктах прийому візових анкет (т.зв. візових центрах), заяв з метою отримання/продовження дії Карти Поляка та прийом осіб у всіх інших випадках, які не вимагають невідкладного втручання консула.
Видача документів, поданих у консульство, здійснюватиметься з 17 серпня 2020 р.
“Громадяни Республіки Польща, що опинилися у складній та неочікуваній ситуації, яка вимагає невідкладного втручання консула, зможуть зв’язатися з консульством за номером +38 095 2600 200. Це екстрений номер виключно для громадян Республіки Польща, яким потрібна консульська допомога”, — додається у повідомленні.
Зазначений режим роботи може бути змінений відповідно до розвитку епідемічної ситуації.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано два антирекорди щодо поширення COVID-19 — це кількість зафіксованих нових випадків та кількість госпіталізованих.