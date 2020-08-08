Ухудшение эпидемиологической ситуации: генконсульство Польши в Украине меняет режим работы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Генеральное консульство Республики Польша во Львове на неделю меняет режим работы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт посольства Респубилкы Польша.
"Генеральное консульство Республики Польша во Львове сообщает, что в связи с эпидемической ситуацией в период с 7 по 14 августа 2020 года учреждение меняет режим работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 10 августа прекращаются: прием визовых анкет как в консульстве, так и в Пунктах приема визовых анкет (т.н. визовых центрах), заявлений с целью получения/продления действия Карты поляка и прием лиц во всех других случаях, которые не требуют неотложного вмешательства консула.
Выдача документов, поданных в консулство, будет осуществляться с 17 августа 2020.
"Граждане Республики Польша, которые оказались в сложной и неожиданной ситуации, требующей безотлагательного вмешательства консула, смогут связаться с консульством по телефону +38 095 2600 200. Это экстренный номер только для граждан Республики Польша, которым нужна консульская помощь", - добавляется в сообщении.
Указанный режим работы может быть изменен в соответствии с развитием эпидемической ситуации.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано два антирекорда по распространению COVID-19 - это количество зафиксированных новых случаев и количество госпитализированных.