Поета Б.Олійника поховають у середу на Байковому кладовищі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Українського поета Бориса Олійника поховають у середу 3 травня на Байковому кладовищі. Про це повідомляє прес-служба Мінкульту, передає УНН.
У Міністерстві культури повідомили про план заходів, пов'язаних із церемонією поховання українського поета, перекладача, Героя України Бориса Олійника.
Так, 2 травня з 19:00 відбудеться похоронне богослужіння (всеношна) в Свято-Успенському Соборі Києво-Печерської Лаври.
У середу 3 травня з 9:00 до 9:45 відбудеться похоронне богослужіння (панахида) в Свято-Успенському Соборі Києво-Печерської Лаври.
З 10:30 до 13:00 - церемонія прощання в Клубі Кабміну (Інститутська, 7).
Захоронення відбудеться на Байковому кладовищі о 14:00.
Як повідомляв УНН, 30 квітня о 11:45 на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби помер легендарний український поет Борис Олійник.