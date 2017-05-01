Поэта Б.Олийныка похоронят в среду на Байковом кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Украинского поэта Бориса Олийныка похоронят в среду 3 мая на Байковом кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта, передает УНН.
В Министерстве культуры сообщили о плане мероприятий, связанных с церемонией захоронения украинского поэта, переводчика, Героя Украины Бориса Олийныка.
Так 2 мая с 19:00 состоится похоронное богослужение (всенощное бдение) в Свято-Успенском Соборе Киево-Печерской Лавры.
В среду 3 мая с 9:00 до 9:45 состоится похоронное богослужение (панихида) в Свято-Успенском Соборе Киево-Печерской Лавры.
С 10:30 до 13:00 - церемония прощания в Клубе Кабмина (Институтская, 7).
Захоронение состоится на Байковом кладбище в 14:00.
Как сообщал УНН, 30 апреля в 11:45 на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олийнык.