Подружжя Трампів подарує Макрону частину оббивки антикварного стільця з Білого дому - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня УНН. Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія подарують лідеру Франції Еммануелю Макрону в рамці частину оббивки антикварного стільця з Блакитний кімнати Білого дому. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Меланія Трамп обмірковувала ідеальний подарунок для французького президента останні кілька місяців і в результаті зупинилася на меблях, створених французом П'єром-Антуаном Беланже при п'ятому лідері США Джеймсі Монро, який жив в Білому домі в 1817-1825 роках.
Крім цього, Макрону подарують фотоальбом і срібну чашу бренду Tiffany & Co. з підписами Дональда і Меланії Трамп.
За словами директора з комунікацій першої леді США Стефані Гриша, дружина президента також займається підготовкою урочистої вечері, так як у нього самого немає на це часу.
Макрон прибуде в США з офіційним візитом сьогодні, 23 квітня. Він привезе в подарунок Трампу дуб з півночі Франції, де під час Другої світової війни висадилися американські війська. Французький лідер планує посадити дерево в саду Трампа разом з ним, що, за його словами, стане символом довгих відносин двох країн.
Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон в ході свого візиту в Китай подарував голові КНР Сі Цзіньпіну кавалерійського коня.