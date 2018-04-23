Чета Трампов подарит Макрону часть обивки антикварного стула из Белого дома – СМИ

Мелания Трамп обдумывала идеальный подарок для французского президента последние несколько месяцев и в результате остановилась на мебели, созданной французом Пьером-Антуаном Беланже при пятом лидере США Джеймсе Монро, жившем в Белом доме в 1817-1825 годах.



Кроме этого, Макрону подарят фотоальбом и серебряную чашу бренда Tiffany & Co. с подписями Дональда и Мелании Трамп.



По словам директора по коммуникациям первой леди США Стефани Гришам, жена президента также занимается подготовкой торжественного ужина, так как у него самого нет на это времени.



Макрон прибудет в США с официальным визитом сегодня, 23 апреля. Он привезет в подарок Трампу дуб с севера Франции, где во время Второй мировой войны высадились американские войска. Французский лидер планирует посадить дерево в саду Трампа вместе с ним, что, по его словам, станет символом долгих отношений двух стран.

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Китай подарил председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня.