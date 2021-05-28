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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 27960 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Подружжя письменників презентує у Києві романи "Юкрейніан Рапсоді" та "Імплантовані"

Київ • УНН

 • 21679 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. У неділю, 29 травня, о 17:00 у Києві відбудеться презентація книжок письменницького подружжя, лауреатів конкурсу “Коронація слова”-2020 у номінації “Романи” — “Юкрейніан Рапсоді” Ольги Лотоцької-Колесніченко і “Імплантовані” Олега Колесніченка, передає УНН.

Подружжя письменників презентує у Києві романи "Юкрейніан Рапсоді" та "Імплантовані"

Деталі

29 травня о 17:00 у київській книгарні “Zakapelok” відбудеться презентація книжок письменницького подружжя, лауреатів конкурсу “Коронація слова”-2020 у номінації “Романи” — “Юкрейніан Рапсоді” Ольги Лотоцької-Колесніченко і “Імплантовані” Олега Колесніченка.

Адреса книгарні — м. Київ, вул. Верхній Вал, 62 (орієнтир — станція метро “Контрактова площа”).

Про що книжка Ольги Лотоцької-Колесніченко “Юкрейніан Рапсоді”?

Відзнака “Найкращий роман про кохання” у номінації “Романи” від Ніки Нікалео і Львівського жіночого літературного клубу на конкурсі “Коронація слова”-2020. Книжка побачила світ у видавництві “Ліра-К”.

Жанр — любовний роман. Авторка визначає жанр як “Роман-рефлексія”. Ставши сиротою, Ніка залишається сам-на-сам з реаліями рідної країни. Лише мамин наречений Степан готовий простягти руку допомоги. Але хто насправді цей загадковий чоловік — тато, якого у Ніки ніколи не було, коханець, про якого вона мріяла, чи психопат, який перетворить її життя на пекло?

Про що роман “Імплантовані” Олега Колесніченка?

Роман-фіналіст “Коронації слова”-2020 у номінації “Романи”. Книжка побачила світ у видавництві “Ліра-К”.

Жанр — фантастика. Сам автор визначає жанр, як “Не зовсім фантастичний роман”. Бідняк Іван Мазніченко влаштовується в Корпорацію Загірського Благополуччя продавцем новітніх імплантатів. Юнак не здогадується, що пристрій із чудодійними капсулами позбавить його Батьківщину не лише “харчової залежності”, але й свободи.

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