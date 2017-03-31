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Стали відомі подробиці вибуху у центрі Маріуполя

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 березня. УНН. Стали відомі обставини вибуху автомобіля в Маріуполя. Про це на своїй сторінці у Facebook  повідомив Начальник ГУ НП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін, передає кореспонден УНН.

"Сьогодні о 8.35 в Центральному районі Маріуполя, на перетині пр. Металургів та вул.Кафайська, стався вибух. Водій автомобілю-співробітник правоохоронних органів загинув. На місці працює слідчо-оперативна група поліції та СБУ на чолі з керівниками главку та рятувальна служба. Район оточено, правоохоронці забезпечують безпеку жителів“,- повідомив В.Аброськін.

Одна із версій вибуху — теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів “ДНР”. В Маріуполі та на всій території Донеччини посилюється несення служби поліцейськими підрозділами. Прошу наших жителів з розумінням віднестись до заходів, що вживаються правоохоронними органами, додав В.Аброськін.

За неофіційною інформацією загиблий чоловік був працівником служби безпеки України, наразі інформація уточнюється.

Наразі на місці працюють керівники обласного главку поліції, слідчо-оперативна група, співробітники ДСНС, вибухотехніки, експерти-криміналісти.

Причини вибуху встановлюються, триває перевірка.

Нагадаємо, 31 березня у центрі Маріуполя вибухнуло авто.

 

Українські Національні Новини

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