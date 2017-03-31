Подробности взрыва в центре Мариуполя
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 марта. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля в Мариуполе, об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает корреспонд УНН.
"Сегодня в 8.35 в Центральном районе Мариуполя, на пересечении пр.Металлургов и вул.Кафайська, произошел взрыв. Водитель автомобиля, сотрудник правоохранительных органов, погиб. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и СБУ во главе с руководителями главка и спасательная служба. Район оцеплено, правоохранители обеспечивают безопасность жителей ", - сообщил В.Аброськин.
Одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов "ДНР". В Мариуполе и на всей территории Донецкой обл. усиливается несения службы полицейскими подразделениями. Прошу наших жителей с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемых правоохранительными органами, добавил В.Аброськин.
По неофициальной информации погибший мужчина был сотрудником службы безопасности Украины, пока информация уточняется.
Сейчас на месте работают руководители областного главка полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС, взрывотехники, эксперты-криминалисты.
Причины взрыва устанавливаются, проводится проверка.
Напомним, 31 марта в центре Мариуполя взорвалось авто .