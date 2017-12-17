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Підозрюваний у вбивстві майданівців отримав громадянство Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України отримала від Росії офіційну відмову у видачі причетного до злочинів на Евромайдані екс-заступника командира роти "Беркута" Дмитра Садівника, тому що він отримав громадянство Росії. Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив начальник департаменту спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає УНН.

"Російська Федерація надала відповідь, що він є громадянином (Росії - ред.), йому надано громадянство і відмовлено в його видачі. Громадянство надано в грудні 2014 року", - заявив Горбатюк.

Він уточнив, що, за оперативною інформацією, Садівник знаходиться в Криму, але офіційного підтвердження цього немає.

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Відповідаючи на питання, чому Інтерпол відмовляє в розшуку колишніх українських чиновників і правоохоронців, він заявив, що Інтерпол вважає події Євромайдану в Україні політичними, "тому за всіма підозрюваним, які так чи інакше пов'язані з владою, відмовляють в оголошенні в міжнародний розшук".

Публічних коментарів Садівника і російської влади з цього приводу немає.

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У вересні 2014 року екс-командир роти "Беркута" Дмитро Садівник, якого підозрюють у розстрілі 39 майданівців, втік з-під домашнього арешту, його оголосили в розшук. Пізніше з'явилася інформація, що він ховається на території анексованого Криму.

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