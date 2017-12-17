Подозреваемый в убийстве майдановцев получил гражданство России
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украина получила от России официальный отказ в выдаче причастного к преступлениям на Евромайдане экс-заместителя командира роты “Беркута” Дмитрия Садовника, потому что он получил гражданство России. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает УНН.
“Российская Федерация предоставила ответ, что он является гражданином (России — ред.), ему предоставлено гражданство и отказано в его выдаче. Гражданство предоставлено в декабре 2014 года”, — заявил Горбатюк.
Он уточнил, что, по оперативной информации, Садовник находится в Крыму, но официального подтверждения этого нет.
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Отвечая на вопрос, почему Интерпол отказывает в розыске бывших украинских чиновников и правоохранителей, он заявил, что Интерпол считает события Евромайдана в Украине политическими, “поэтому по всем подозреваемым, которые так или иначе связаны с властью, отказывают в объявлении в международный розыск”.
Публичных комментариев Садовника и российских властей по этому поводу нет.
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В сентябре 2014 года экс-командир роты “Беркута” Дмитрий Садовник, которого подозревают в расстреле 39 майдановцев, сбежал из-под домашнего ареста, его объявили в розыск. Позже появилась информация, что он скрывается на территории аннексированного Крыма.