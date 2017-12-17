Подозреваемый в убийстве майдановцев получил гражданство России

“Российская Федерация предоставила ответ, что он является гражданином (России — ред.), ему предоставлено гражданство и отказано в его выдаче. Гражданство предоставлено в декабре 2014 года”, — заявил Горбатюк.

Он уточнил, что, по оперативной информации, Садовник находится в Крыму, но официального подтверждения этого нет.

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Отвечая на вопрос, почему Интерпол отказывает в розыске бывших украинских чиновников и правоохранителей, он заявил, что Интерпол считает события Евромайдана в Украине политическими, “поэтому по всем подозреваемым, которые так или иначе связаны с властью, отказывают в объявлении в международный розыск”.

Публичных комментариев Садовника и российских властей по этому поводу нет.

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В сентябре 2014 года экс-командир роты “Беркута” Дмитрий Садовник, которого подозревают в расстреле 39 майдановцев, сбежал из-под домашнего ареста, его объявили в розыск. Позже появилась информация, что он скрывается на территории аннексированного Крыма.