Подорожчання пального провокуватиме появу сурогатів на ринку - Г.Рябцев
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Ріст ціни на пальне створює передумови до розвитку ринку фальсифікованого пального. Збільшення кількості сурогату можемо побачити вже цієї весни. Про це у коментарі УНН зазначив експерт паливного ринку, директор спеціальних проектів ТНЦ “Психея” Геннадій Рябцев.
“Будь-які високі ціни, за відсутності контролю якості продукту, провокують різних недобросовісних трейдерів на маніпуляції. Але єдине, тут проблема для них це те, що зараз "мертвий сезон" і попит на паливо не такий вже й великий. Тобто, високі ціни будуть сприяти збільшенню обсягів виробництва різноманітних сурогатів, коли температура вже буде трішки вища.
Так весна прийде і там з’являться і дизпаливо сурогатне і бензин сурогатний, і різноманітне дешеве паливо із додаванням спирту. Зараз же немає такого попиту на паливо і на заправках не дуже воно активно розкуповується. Тому що взимку, зазвичай, менше їздять”, - розповів він.
За словами експерта, наразі триває робота з розробки законопроекту, який має узаконити виробництво сурогатів.
“На жаль, хтось явно лобіює цей законопроект”, — додав Г. Рябцев.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, експерти виявили АЗС, де продають дизель з домішками води. Йдеться, зокрема, про мережі ANP і AMIC.
Також нагадаємо, за прогнозами експертів, ціна дизельного палива буде більшою за вартість бензину.