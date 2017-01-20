Подорожание топлива будет провоцировать появление суррогатов на рынке - Г.Рябцев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Рост цены на топливо создает предпосылки к развитию рынка фальсифицированного топлива. Увеличение количества суррогата можем увидеть уже этой весной. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт топливного рынка, директор специальных проектов ТНЦ "Психея" Геннадий Рябцев.
"Любые высокие цены, при отсутствии контроля качества продукта, провоцируют различных недобросовестных трейдеров на манипуляции. Но единственная здесь проблема для них это то, что сейчас "мертвый сезон" и спрос на топливо не такой уж и большой. То есть, высокие цены будут способствовать увеличению объемов производства различных суррогатов, когда температура уже будет немного выше.
Так весна придет и там появятся и дизтопливо суррогатное, и бензин суррогатный, и разнообразное дешевое топливо с добавлением спирта. Сейчас же нет такого спроса на топливо и на заправках не очень оно активно раскупается. Потому что зимой, как правило, меньше ездят", - рассказал он.
По словам эксперта, сейчас идет работа по разработке законопроекта, который должен узаконить производство суррогатов.
"К сожалению, кто-то явно лоббирует этот законопроект", - добавил Г.Рябцев.
Напомним, как сообщал УНН, эксперты обнаружили АЗС, где продают дизель с примесями воды. Речь идет о сети ANP и AMIC.
Также напомним, по прогнозам экспертов, цена дизельного топлива будет больше стоимости бензина.