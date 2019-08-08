МЗС Німеччини застерегло громадян від поїздок на окупований Донбас та Крим

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Громадянам Федеративної Республіки Німеччини, які планують відвідати України, варто утриматися від поїздок у неконтрольовані урядом райони Донбасу, а також на територію анексованого Кримського півострову. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт МЗС Німеччини.

У дипвідомстві порадили утриматися від поїздок в окремі райони Донецької та Луганської областей, які наразі не контролюються урядом України, а також ряд підконтрольних українській владі районів, але тих, які знаходяться уздовж лінії протистояння.

“Подорож на Кримський півострів категорично не рекомендується”, — наголосили в МЗС Німеччини. Підкреслюється, що Кримський півострів “продовжує залишатися частиною України за міжнародним правом, але наразі підконтрольний Росії”.

Щоб відвідати Крим, необхідно отримати дозвіл від компетентних органів України, який видається лише за певних умов, але не для туристичних цілей, проінформували у німецькому міністерстві, додаючи, що в’їзд до Криму через територію РФ є порушенням законодавства України. Консульський захист там також не може бути наданий.

У МЗС Німеччини нагадали, що на сході України з весни 2014 року триває збройний конфлікт, частину території контролюють сепаратистські сили. Зони, які не контролюються українським урядом, підпадають під особливий режим доступу відповідно до законодавства України, тож там консульський захист німецьким громадянам не може бути наданий.

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МЗС Німеччини зазначає, що в зоні конфлікту фіксувалися напади та викрадення людей, зокрема іноземних журналістів і міжнародних спостерігачів.

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції.

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