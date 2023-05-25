Подоляк відповів на повідомлення NYT: Україна не має жодного відношення до "дивної" атаки безпілотників на кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має жодного стосунку до «дивної та безглуздої» атаки безпілотників на кремль. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.
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«Високопоставлений помічник Президента України заявив у четвер, що Україна не має жодного відношення до «дивної і безглуздої» атаки безпілотників на Кремль, і применшив висновки двох повідомлень американських ЗМІ», - йдеться в повідомленні.
Михайло Подоляк заявив агентству Reuters, що росія намагалася скоротити постачання зброї до Києва, граючи на побоюваннях Заходу з приводу можливої ескалації через ймовірні атаки України на російську територію.
Так, The New York Times повідомляв, що оцінки американських спецслужб засвідчили, що атаку безпілотників на кремль цього місяця, ймовірно, було організовано одним зі спеціальних військових або розвідувальних підрозділів України. москва звинувачує в нападі Україну.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що радник голови ОП Михайло Подоляк підозрює, що росія готує новий терористичний акт, який прагне виправдати нібито атакою безпілотників на кремль.