Подоляк ответил на сообщение NYT: Украина не имеет никакого отношения к "странной" атаке беспилотников на кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украины не имеет никакого отношения к «странной и бессмысленной» атаке беспилотников на кремль. Об єтом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
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«Высокопоставленный помощник Президента Украины заявил в четверг, что Украина не имеет никакого отношения к «странной и бессмысленной» атаке беспилотников на Кремль, и преуменьшил выводы двух сообщений американских СМИ», - говориться в сообщении.
Михаил Подоляк заявил агентству Reuters, что россия пыталась сократить поставки оружия в Киев, играя на опасениях Запада по поводу возможной эскалации из-за предполагаемых атак Украины на российскую территорию.
Так, The New York Times сообщал, что оценки американских спецслужб показали, что атака беспилотников на кремль в этом месяце, вероятно, была организована одним из специальных военных или разведывательных подразделений Украины. москва обвиняет в нападении Украину.
Дополнение
Ранее сообщалось, что советник председателя ОП Михаил Подоляк подозревает, что россия готовит новый террористический акт, который стремится оправдать якобы атакой беспилотников на кремль.