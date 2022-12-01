Подоляк: у росії робили ставку на те, що Європа "втомиться" від України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У росії робили ставку на те, що Європа "втомиться" від України і платники податків вийдуть на протести. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter, передає УНН.
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"У росії робили ставку на те, що Європа "втомиться" від України. Кремль сподівався побачити протести платників податків. Захід чітко дав зрозуміти: за війну, розв'язану проти Європи, буде платити лише Росія. Сьогодні – арештами, конфіскаціями, компенсаціями. Завтра – репараціями", - написав він.
Нагадаємо
15 листопада президент України Володимир Зеленський наголосив, що репарації, які росії доведеться заплатити за скоєне – це тепер частина міжнародно-правової реальності.