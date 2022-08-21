Подоляк спростував інформацію навколо посади Арестовича
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію, яка викликала бурхливу реакцію у суспільстві навколо посади Олексія Арестовича. Про це інформує УНН.
Деталі
Подоляк підтвердив, що Арестович не є ані радником керівника Офісу Президента України, ані радником будь-кого із його заступників, тому в інформаційному запиті його прізвища і не було. Його посада - радник Офісу президента України.
Цитата
“Він так багато говорить, що ми зробили його… радником одразу всього Офісу. Саме так його посада незмінно й називається вже декілька років (по складах): радник Офісу Президента України. Яким він офіційно і є згідно зі штатним розписом“, – написав Подоляк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Арестович запевнив, що атаки з Білорусі не буде і що в РФ не оголошуватиметься мобілізація