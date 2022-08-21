Подоляк опроверг информацию вокруг должности Арестовича

Детали

Подоляк подтвердил, что Арестович не является ни советником руководителя Офиса Президента Украины, ни советником какого-либо его заместителя, поэтому в информационном запросе его фамилии и не было. Его должность – советник Офиса президента Украины.

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“Он так много говорит, что мы сделали его… советником сразу всего Офиса. Именно так его должность неизменно называется уже несколько лет (по составам): советник Офиса Президента Украины. Каким он официально и является согласно штатному расписанию“, – написал Подоляк.

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