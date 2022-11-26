Подоляк: путінська росія – це чистий прояв класичного фашизму

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"Якщо на початку війни рф ще намагалася замаскувати справжні цілі війни різними відмовками, то зараз кремль відверто каже лише про одну мету – знищення України як держави та масове вбивство українців як нації. путінська росія – це чистий прояв класичного фашизму у XXI столітті", - написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував чому росіяни обстрілюють енергетику України та нагадав притчу про взяття Спарти Філіппом II, яка так не закінчилася успіхом.