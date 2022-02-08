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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 53107 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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“Подобається — не подобається, терпи, моя красуне”: Путін прокоментував Мінські угоди

“Подобається — не подобається, терпи, моя красуне”: Путін прокоментував Мінські угоди

Київ • УНН

 • 56248 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін процитував російську приказку, звертаючись до влади України з вимогою виконувати Мінські угоди. Про це він сказав під час прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає УНН.

Цитата

“Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається — не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати!” — заявив Путін.

Нагадаємо 

Путін заявив про готовність Росії надати Порошенку політичний притулок.

«Нравится - не нравится, терпи, моя красавица». Путин ёмко высказался о позиции Киева по минским соглашениям. pic.twitter.com/AWkQ9bEgjd

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2022

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