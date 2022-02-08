“Подобається — не подобається, терпи, моя красуне”: Путін прокоментував Мінські угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін процитував російську приказку, звертаючись до влади України з вимогою виконувати Мінські угоди. Про це він сказав під час прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає УНН.
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“Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається — не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати!” — заявив Путін.
Нагадаємо
Путін заявив про готовність Росії надати Порошенку політичний притулок.
«Нравится - не нравится, терпи, моя красавица». Путин ёмко высказался о позиции Киева по минским соглашениям. pic.twitter.com/AWkQ9bEgjd
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2022