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Податківців-хабарників з Дніпра затримали на Запоріжжі

Податківців-хабарників з Дніпра затримали на Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Слідчі Запорізької області затримали податківців-хабарників з Дніпра. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Вчора, 29 грудня, правоохоронцями затримано начальника відділу однієї з податкових інспекцій Дніпра та заступника начальника відділу ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Встановлено, що двоє податківців протягом грудня цього року вимагали та одержали від керівництва одного з приватних підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 33,7 тис грн за вирішення питання щодо зменшення суми штрафних санкцій до бюджету за результатами планової перевірки товариства та щодо надання розстрочки зі сплати грошового зобов’язання по акту перевірки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч.3 ст.368 КК України, відсторонення останніх від посад та обрання запобіжного заходу.

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