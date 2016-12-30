Налоговиков-взяточников из Днепра задержали в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Следователи Запорожской области задержали налоговиков-взяточников из Днепра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Вчера, 29 декабря, правоохранителями задержан начальник отдела одной из налоговых инспекций Днепра и заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Днепропетровской области.
Установлено, что двое налоговиков в течение декабря этого года требовали и получили от руководства одного из частных предприятий неправомерную выгоду на общую сумму 33,7 тыс грн за решение вопроса об уменьшении суммы штрафных санкций в бюджет по результатам плановой проверки общества и о предоставлении рассрочки по уплате денежного обязательства по акту проверки.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины, отстранении последних от должностей и избрании меры пресечения.