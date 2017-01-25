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Податківці вилучили сигарети на мільйон гривень, які везли з окупованої території

Податківці вилучили сигарети на мільйон гривень, які везли з окупованої території

Київ • УНН

 • 7336 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У Донецькій області співробітники податкової міліції спільно зі Службою безпеки України вилучили незаконну партію сигарет, вартістю мільйон гривень, яку везли з тимчасово окупованої території в потязі з вугіллям. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.

В рамках операції “Акциз-2017” було встановлено, що по території області у вантажному потязі з вугіллям, який прямував зі станції Ясинувата, що знаходиться на окупованій території, до станції Костянтинівка, здійснюється незаконне транспортування фальсифікованих цигарок.

Тютюнові вироби було вилучено під час їх розвантаження з потяга біля станції Фенольна, яка знаходиться в селищі Новгородське. Надалі планувалося перевантажити сигарети в автомобілі та реалізувати на підконтрольній Україні території.

Всього вилучено 46 тисяч пачок цигарок різних торгових марок. Частина з них була обклеєна підробленими марками акцизного податку, а частина була без них. Загальна вартість вилученого становить мільйон гривень.

Українські Національні Новини

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