Податківці вилучили сигарети на мільйон гривень, які везли з окупованої території
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Донецькій області співробітники податкової міліції спільно зі Службою безпеки України вилучили незаконну партію сигарет, вартістю мільйон гривень, яку везли з тимчасово окупованої території в потязі з вугіллям. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.
В рамках операції “Акциз-2017” було встановлено, що по території області у вантажному потязі з вугіллям, який прямував зі станції Ясинувата, що знаходиться на окупованій території, до станції Костянтинівка, здійснюється незаконне транспортування фальсифікованих цигарок.
Тютюнові вироби було вилучено під час їх розвантаження з потяга біля станції Фенольна, яка знаходиться в селищі Новгородське. Надалі планувалося перевантажити сигарети в автомобілі та реалізувати на підконтрольній Україні території.
Всього вилучено 46 тисяч пачок цигарок різних торгових марок. Частина з них була обклеєна підробленими марками акцизного податку, а частина була без них. Загальна вартість вилученого становить мільйон гривень.