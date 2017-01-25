Налоговики изъяли сигареты на миллион гривен, которые везли с оккупированной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Донецкой области сотрудники налоговой милиции совместно со Службой безопасности Украины изъяли незаконную партию сигарет, стоимостью миллион гривен, которую везли с временно оккупированной территории в поезде с углем. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках операции "Акциз-2017" было установлено, что по территории области в грузовом поезде с углем, следовавшим со станции Ясиноватая, что находится на оккупированной территории, до станции Константиновка, осуществляется незаконная транспортировка фальсифицированных сигарет.
Табачные изделия были изъяты во время их разгрузки с поезда возле станции Фенольная, которая находится в поселке Новгородское. В дальнейшем планировалось перегрузить сигареты в автомобиль и реализовать на подконтрольной Украине территории.
Всего изъято 46 тысяч пачек сигарет различных марок. Часть из них была оклеена поддельными марками акцизного налога, а часть была без них. Общая стоимость изъятого составляет миллион гривен.