Налоговики изъяли сигареты на миллион гривен, которые везли с оккупированной территории

В рамках операции "Акциз-2017" было установлено, что по территории области в грузовом поезде с углем, следовавшим со станции Ясиноватая, что находится на оккупированной территории, до станции Константиновка, осуществляется незаконная транспортировка фальсифицированных сигарет.

Табачные изделия были изъяты во время их разгрузки с поезда возле станции Фенольная, которая находится в поселке Новгородское. В дальнейшем планировалось перегрузить сигареты в автомобиль и реализовать на подконтрольной Украине территории.

Всего изъято 46 тысяч пачек сигарет различных марок. Часть из них была оклеена поддельными марками акцизного налога, а часть была без них. Общая стоимость изъятого составляет миллион гривен.