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Подарунки за фото на дільниці і голосування з "Дією" замість паспорта: ОПОРА про порушення у Чернівцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Чернівцях у день другого туру виборів мера, 29 листопада, на одній виборчій дільниці дозволили голосувати за допомогою додатку "Дія", на інших - відмовили. Про це та інші зафіксовані спостерігачами порушення повідомили у Громадянській мережі ОПОРА, передає УНН.

"На виборчій дільниці 730455 виборцю дозволили проголосувати за допомогою додатку "Дія", а на інших – відмовили... На виборчих дільницях 730465, 730524, 730439, 730506 спостерігачі ОПОРИ фіксували також спроби виборців проголосувати за допомогою додатку "Дія". Однак на цих виборчих дільницях члени ДВК відмовили виборцям голосувати таким чином, аргументуючи, що без паспорта чи ID голосувати незаконно", - повідомили спостерігачі.

Також вказано, що на виборчій дільниці 730465 (КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці") спостерігач ОПОРИ зафіксував, що не всі бюлетені були роздані членам комісії на ранковому засіданні. Так, членам ДВК роздають по 50 бюлетенів, інші лежать на видному місці на стільчику.

Окрім того, спостерігачі ОПОРИ фіксують процедурні порушення на виборчих дільницях у Чернівцях, зокрема, видачу бюлетенів лише одним членом ДВК та сейф поза межами дільниці. "На виборчій дільниці № 730274 в селі Чорнівка, сейф з виборчою документацією знаходився в сільській раді, за кількасот метрів від приміщення дільничної виборчої комісії. У зв'язку з цим, виборчу документацію транспортували на ДВК сьогодні вранці у присутності поліції. Члени ДВК розкрили сейф в присутності спостерігача, помістили виборчу документацію, в тому й числі бюлетені в пластиковий мішок, та разом із поліцейським та спостерігачем ОПОРИ машиною перевезли у приміщення для голосування", - йдеться у повідомленні.

Низку порушень спостерігачі ОПОРИ зафіксували на ранкових підготовчих засіданнях. Так, на дільниці 730528 та 720556 ДВК не вели протоколу ранкового засідання. На дільниці №730476 члени ДВК кинули контрольний талон у велику скриньку без печатки, а на ВД №730465 забули вкинути талон, вкинули лише о 10:40.

Окрім того, ОПОРА продовжує фіксувати сторонніх осіб на виборчих дільницях.

Також ОПОРА повідомляє, що у Чернівцях у день виборів роздаватимуть подарунки за фото на дільниці.

"Профіль в інстаграмі під назвою “Vybory_chernivtsi” в неділю, 29 листопада, розігруватиме подарунки серед тих, хто зробить фото на виборчій дільниці у Чернівцях під час голосування на виборах міського голови. Серед подарунків - сертифікати на 500 грн, стрижка, кальяни, безпровідні навушники, вечеря на двох, сертифікат на пуховик. Головний приз - іPhone", - сказано у повідомленні.

Додамо, 29 листопада у Чернівцях повторно голосують на виборах міського голови. У “другий тур” пройшли Роман Клічук від партії “Єдина альтернатива” та Віталій Михайлішин, який кандидує від “Команда Михайлішина”.

У повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тис. виборців.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше, як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

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