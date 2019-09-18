Подано нові клопотання про проведення слідчих експериментів на Інститутській в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Адвокати потерпілих родин Героїв Небесної Сотні подали ще декілька клопотань про проведення слідчих експериментів у кримінальному провадженні про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року, які відбуваються на території земельних ділянок, де Музеєм Революції Гідності планується проведення будівельних робіт. Про це журналісту УНН повідомила завідувачка відділу будівництва Музею Революції Гідності Наталія Бойків.
“Арешт ніхто, ще не скасував, клопотання ми про зняття арешту не подавали. Також, адвокати потерпілих родин Героїв Небесної Сотні подали ще декілька клопотань про слідчі експерименти (на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві (частина вулиці Інститутської) — ред.) , які потрібно провести на ділянці, тому ми знову чекаємо ще один дедлайн на проведення слідчих експериментів”, — сказала Бойків.
Раніше повідомлялося, що слідчі експерименти на столичній вулиці Інститутській планують завершити в кінці серпня.
Нагадаємо, у січні 2019 року стало відомо, що у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні — Музею Революції Гідності планувалось завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.
Водночас, у лютому їх припинили у зв’язку з проведенням там Генеральною прокуратурою слідчих експериментів.
У травні ГПУ закликала відтермінувати будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні.
Також додамо, що слідчі експерименти на вулиці Інститутській планували завершити наприкінці серпня.