Подано новые ходатайства о проведении следственных экспериментов на Институтской в Киеве

"Арест никто еще не отменил, ходатайство мы о снятии ареста не подавали. Также, адвокаты потерпевших семей Героев Небесной Сотни подали еще несколько ходатайств о следственных экспериментах (на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве (часть улицы Институтской) - ред.), которые нужно провести на участке, поэтому мы снова ждем еще один дедлайн на проведение следственных экспериментов", - сказала Бойко.

Ранее сообщалось, что следственные эксперименты на столичной улице Институтской планируют завершить в конце августа.



Напомним, в январе 2019 года стало известно, что в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планировалось завершить не позднее 30 сентября 2019 года.



В то же время, в феврале их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов.



В мае ГПУ призвала отложить строительство мемориала Героев Небесной Сотни.



Также добавим, что следственные эксперименты на улице Институтской планировали завершить в конце августа.