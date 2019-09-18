Подано новые ходатайства о проведении следственных экспериментов на Институтской в Киеве

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58339 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Адвокаты потерпевших семей Героев Небесной Сотни подали еще несколько ходатайств о проведении следственных экспериментов в уголовном производстве об убийствах и причинении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года, проходящих на территории земельных участков, где Музеем Революции Достоинства планируется проведение строительных работ. Об этом журналисту УНН сообщила заведующая отделом строительства Музея Революции Достоинства Наталья Бойко.

"Арест никто еще не отменил, ходатайство мы о снятии ареста не подавали. Также, адвокаты потерпевших семей Героев Небесной Сотни подали еще несколько ходатайств о следственных экспериментах (на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве (часть улицы Институтской) - ред.), которые нужно провести на участке, поэтому мы снова ждем еще один дедлайн на проведение следственных экспериментов", - сказала Бойко.

Ранее сообщалось, что следственные эксперименты на столичной улице Институтской планируют завершить в конце августа.

Напомним, в январе 2019 года стало известно, что в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планировалось завершить не позднее 30 сентября 2019 года.

В то же время, в феврале их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов.

В мае ГПУ призвала отложить строительство мемориала Героев Небесной Сотни.

Также добавим, что следственные эксперименты на улице Институтской планировали завершить в конце августа.

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