Подальші переговори щодо Brexit залежать від позиції Ірландії - Туск
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Європейський Союз відхилить вимоги Британії за угодою про Brexit, якщо Ірландія не прийме пропозицію Лондона з прикордонних угод із Північною Ірландією. Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск в Дубліні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Європейський Союз відмовить Великобританії у переході до другої фази переговорів щодо Brexit і у діалозі стосовно майбутнього торгівельного пакту, якщо Ірландія не буде задоволена вирішенням питання кордону з Північною Ірландією.
“Якщо пропозиція Великобританії неприйнятна для Ірландії, вона також неприйнятна для ЄС. Я усвідомлюю, що для декого із британських політиків це, імовірно, складно зрозуміти”, — наголосив Туск.
У свою чергу, прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що найкращим варіантом було б уникнути “жорсткого кордону” з Північною Ірландією після Brexit.
Нагадаємо, комісія Євросоюзу оголосить в середу, 6 грудня, чи переговори щодо виходу Великобританії з ЄС досягли “достатнього прогресу”, необхідного для переходу діалогу на наступний етап.