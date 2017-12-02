Дальнейшие переговоры по Brexit зависят от позиции Ирландии - Туск
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Европейский Союз отклонит требования Британии по соглашению о Brexit, если Ирландия не примет предложение Лондона относительно приграничных договоренностей с Северной Ирландией. Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в Дублине, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Европейский Союз откажет Великобритании в переходе ко второй фазе переговоров по Brexit и в диалоге относительно будущего торгового пакта если Ирландия не будет удовлетворена решением вопроса границы с Северной Ирландией.
“Если предложение Британии будет неприемлемо для Ирландии, оно будет неприемлемо и для ЕС. Я понимаю, что подобная логика трудно понятна для отдельных британских политиков, однако она вытекает из того факта, что Ирландия является членом ЕС, а Британия выходит”, — отметил Туск.
В свою очередь, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что лучшим вариантом было бы избежать “жесткой границы” с Северной Ирландией после Brexit.
Напомним, Комиссия Евросоюза объявит в среду, 6 декабря, достигли ли переговоры по выходу Великобритании из ЕС "достаточного прогресса", необходимого для перехода диалога на следующий этап.