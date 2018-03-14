З квітня штраф за неякісну продукцію сягне 30 тис. грн

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Від 4 квітня 2018 року стануть суворішими санкції щодо недобросовісних виробників харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження. Про це в авторському блозі повідомила начальник відділу безпеки харчових продуктів Держпродспоживслужби Оксана Новохатня, передає УНН.

За її словами, від 4 квітня набирає чинності Закон України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я і благополуччя тварин”, який змінює підходи до заходів державного контролю.

Раніше ж перевірки суб’єктів господарювання здійснювалися раз на 2-5 років, а тепер контроль стане ризик-орієнтованим і здійснюватиметься з періодичністю, достатньою для досягнення цілей цього закону.

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“Зараз, у рамках планових, а також позапланових заходів державного контролю за зверненням фізичної особи про порушення, які призвели до порушення її прав, законних інтересів, життя або здоров’я, державні інспектори уповноважені відбирати зразки харчових продуктів для проведення лабораторних досліджень (випробувань) на наявність немолочних жирів в традиційних молочних продуктах. У разі встановлення порушення (стаття 64 Закону України "Про основні засади і вимоги до безпеки і якості харчових продуктів"), зокрема за реалізацію неправильно маркованих харчових продуктів, це спричинить накладення штрафу: для юридичних осіб — у розмірі від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат з відкликанням і/або вилученням з обігу таких харчових продуктів; для фізичних осіб-підприємців — у розмірі від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат з відкликанням і/або вилученням з обігу таких харчових продуктів”, — пояснила Оксана Новохатня.

Після набуття чинності вищезгаданого закону штраф за реалізацію харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, становитиме для юридичних осіб вісім мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — п’ять.

Додамо, що Європа чекає від України радикальних кроків уряду в питаннях вдосконалення системи дотримання безпечності харчових продуктів до кінця цього року.

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Нагадаємо, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, сьогоднішні мізерні штрафи за продаж неякісних товарів жодним чином не стримують недобросовісних і виробників, і продавців.

За 10 місяців минулого року порушників прав споживачів було оштрафовано всього лише на 102 тис. грн.

“Виходить, що в середньому щомісяця контролери штрафували недобросовісних операторів ринку на 10-11 тис. грн”, — зазначив політик.

Поряд з цим, минулого року утримання Держпродспоживслужби обійшлося бюджету майже у 770 млн грн. На “Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”, зокрема, було витрачено понад 630 млн грн, платників податків.

“Розумію, що таке порівняння не є абсолютним свідченням "ефективності“ роботи Держпродспоживслужби, проте воно точно свідчить про необхідність посилення відповідальності за порушення у сфері безпечності харчових продуктів. Зрозуміло, що великих виробників такі мізерні штрафи, як зараз, аж ніяк не лякають. Навпаки, їм, напевно, легше сплатити декілька тисяч гривень штрафу, чим усувати порушення”, — наголосив С.Тригубенко.

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