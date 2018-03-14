С апреля штраф за некачественную продукцию составит 30 тыс. грн

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КИЕВ. 14 марта. УНН. С 4 апреля 2018 года станут жестче санкции в отношении недобросовестных производителей пищевых продуктов, кормов, побочных продуктов животного происхождения. Об этом в авторском блоге сообщила начальник отдела безопасности пищевых продуктов Госпродпотребслужбы Оксана Новохатня, передает УНН.

По ее словам, с 4 апреля вступает в силу Закон Украины “О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных”, который меняет подходы относительно мер государственного контроля.

Ранее же проверки субъектов хозяйствования осуществлялись раз в 2-5 лет, а теперь контроль будет риск-ориентированным и осуществляться с периодичностью, достаточной для достижения целей этого закона.

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“Сейчас, в рамках плановых, а также внеплановых мероприятий государственного контроля по обращению физического лица о нарушениях, которые привели к нарушению его прав, законных интересов, жизни или здоровья, государственные инспекторы уполномочены отбирать образцы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований (испытаний) на наличие немолочных жиров в традиционных молочных продуктах. В случае установления нарушения (статья 64 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов"), в частности за реализацию неправильно маркированных пищевых продуктов, это повлечет наложение штрафа: для юридических лиц — в размере от пяти до восьми минимальных заработных плат с отзывом и/или изъятием из обращения таких пищевых продуктов; для физических лиц-предпринимателей — в размере от трех до пяти минимальных заработных плат с отзывом и/или изъятием из обращения таких пищевых продуктов”, - пояснила Оксана Новохатня.

После вступления в силу вышеуказанного закона штраф за реализацию пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, составит для юридических лиц восемь минимальных заработных плат, для физических лиц-предпринимателей — пять.

Добавим, что Европа ждет от Украины радикальных шагов правительства в вопросах совершенствования системы соблюдения безопасности пищевых продуктов до конца этого года.

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Напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, сегодняшние мизерные штрафы за продажу некачественных товаров никоим образом не сдерживают недобросовестных производителей и продавцов.

За 10 месяцев прошлого года нарушители прав потребителей были оштрафованы всего лишь на 102 тыс. грн.

“Получается, что в среднем ежемесячно контроллеры штрафовали недобросовестных операторов рынка на 10-11 тыс. грн”, — отметил политик.

Наряду с этим в прошлом году содержание Госпродпотребслужбы обошлось бюджету почти в 770 млн грн. На “Руководство и управление в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей”, в частности, было потрачено более 630 млн грн налогоплательщиков.

“Понимаю, что такое сравнение не является абсолютным показанием ”эффективности“ работы Госпродпотребслужбы, однако оно точно свидетельствует о необходимости усиления ответственности за нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов. Понятно, что крупных производителей такие мизерные штрафы, как сейчас, отнюдь не пугают. Наоборот, им, наверное, легче заплатить несколько тысяч гривен штрафа, чем устранять нарушения”, - подчеркнул С.Тригубенко.

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