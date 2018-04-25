Почесний президент Італії Джорджо Наполітано переніс операцію на серці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Почесний президент Італії, довічний сенатор Джорджо Наполітано переніс операцію на серці. Як повідомило в середу агентство ANSA, процедура, яку проводили в столичній лікарні “Сан-Камілло”, завершилася успішно, інформує УНН.
“Операція пройшла дуже добре, відновлена робота серця, і пацієнт перебуває в стабільному стані. Ми задоволені та налаштовані дуже оптимістично”, — заявив кардіохірург Франческо Музумечі, який проводив процедуру. Точний діагноз, в зв’язку з яким було потрібно хірургічне втручання, він не уточнив.
Раніше стало відомо, що 92-річний політик був доставлений в лікарню для проведення термінової операції на серці.
Наполітано був одним з керівників Комуністичної партії Італії. У 1996-1998 роках обіймав посаду міністра внутрішніх справ в уряді Романо Проді. У 2006 році політик був обраний президентом.
Він став першим главою італійської держави, який був переобраний на другий термін — в 2013 році після парламентських виборів, в результаті яких склалася непроста політична ситуація. Наполітано достроково подав в відставку в 2015 році, зіславшись на похилий вік.
Як повідомляв УНН, нещодавно сенатор США Джон Маккейн, який лікується від раку мозку, переніс ще одну операцію — з лікування кишкової інфекції.