Почетный президент Италии Джорджо Наполитано перенес операцию на сердце
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Почетный президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано перенес операцию на сердце. Как сообщило в среду агентство ANSA, процедура, которую проводили в столичной больнице “Сан-Камилло”, завершилась успешно, информирует УНН.
“Операция прошла очень хорошо, восстановлена работа сердца, и пациент находится в стабильном состоянии. Мы довольны и настроены очень оптимистично”, — заявил кардиохирург Франческо Музумечи, который проводил процедуру. Точный диагноз, в связи с которым потребовалось хирургическое вмешательство, он не уточнил.
Ранее стало известно, что 92-летний политик был доставлен в больницу для проведения срочной операции на сердце.
Наполитано был одним из руководителей Коммунистической партии Италии. В 1996-1998 годах занимал должность министра внутренних дел в правительстве Романо Проди. В 2006 году политик был избран президентом.
Он стал первым главой итальянского государства, который был переизбран на второй срок — в 2013 году после парламентских выборов, в результате которых сложилась непростая политическая ситуация. Наполитано досрочно подал в отставку в 2015 году, сославшись на преклонный возраст.
Как сообщал УНН, недавно сенатор США Джон Маккейн, который лечится от рака мозга, перенес еще одну операцию — по лечению кишечной инфекции.