Почетный президент Италии Джорджо Наполитано перенес операцию на сердце

“Операция прошла очень хорошо, восстановлена ​​работа сердца, и пациент находится в стабильном состоянии. Мы довольны и настроены очень оптимистично”, — заявил кардиохирург Франческо Музумечи, который проводил процедуру. Точный диагноз, в связи с которым потребовалось хирургическое вмешательство, он не уточнил.

Ранее стало известно, что 92-летний политик был доставлен в больницу для проведения срочной операции на сердце.

Наполитано был одним из руководителей Коммунистической партии Италии. В 1996-1998 годах занимал должность министра внутренних дел в правительстве Романо Проди. В 2006 году политик был избран президентом.

Он стал первым главой итальянского государства, который был переизбран на второй срок — в 2013 году после парламентских выборов, в результате которых сложилась непростая политическая ситуация. Наполитано досрочно подал в отставку в 2015 году, сославшись на преклонный возраст.

Как сообщал УНН, недавно сенатор США Джон Маккейн, который лечится от рака мозга, перенес еще одну операцию — по лечению кишечной инфекции.