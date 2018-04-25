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Почетный президент Италии Джорджо Наполитано перенес операцию на сердце

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Почетный президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано перенес операцию на сердце. Как сообщило в среду агентство ANSA, процедура, которую проводили в столичной больнице “Сан-Камилло”, завершилась успешно, информирует УНН.

Почетный президент Италии Джорджо Наполитано перенес операцию на сердце

“Операция прошла очень хорошо, восстановлена ​​работа сердца, и пациент находится в стабильном состоянии. Мы довольны и настроены очень оптимистично”, — заявил кардиохирург Франческо Музумечи, который проводил процедуру. Точный диагноз, в связи с которым потребовалось хирургическое вмешательство, он не уточнил.

Ранее стало известно, что 92-летний политик был доставлен в больницу для проведения срочной операции на сердце.

Наполитано был одним из руководителей Коммунистической партии Италии. В 1996-1998 годах занимал должность министра внутренних дел в правительстве Романо Проди. В 2006 году политик был избран президентом.

Он стал первым главой итальянского государства, который был переизбран на второй срок — в 2013 году после парламентских выборов, в результате которых сложилась непростая политическая ситуация. Наполитано досрочно подал в отставку в 2015 году, сославшись на преклонный возраст.

Как сообщал УНН, недавно сенатор США Джон Маккейн, который лечится от рака мозга, перенес еще одну операцию — по лечению кишечной инфекции.

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