Початок зведення паркану на кордоні Литви з РФ запланували наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Наступного тижня планується початок будівництва паркану на кордоні Литви з Росією, передає УНН з посиланням на Delfi.
Зазначається, що вартість огорожі становить трохи більше ніж 1,3 млн євро. Паркан буде зведено на ділянці протяжністю 46,6 км, який йде уздовж держкордону Литви з Калінінградською областю РФ.
Зведенням огорожі буде займатися компанія Gintreja. Згідно з угодою, вона повинна найближчим часом приступити до будівництва огорожі.
Заплановано, що роботи будуть завершені до 20 грудня цього року. При цьому огорожа буде зводитися не на всій протяжності 109-кілометрового держкордону з Росією, що проходить по Німану, а в тих місцях, де кордон проходить по суші.
Як повідомляв УНН, у Литві завершили комплектування батальйону НАТО.