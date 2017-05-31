Начало строительства забора на границе Литвы с РФ запланировали на следующей неделе

Отмечается, что стоимость ограждения составляет чуть больше 1,3 млн евро. Забор будет возведен на участке протяженностью 46,6 км, который идет вдоль госграницы Литвы с Калининградской областью РФ.

Строительством ограждения будет заниматься компания Gintreja. Согласно договору, она должна в ближайшее время приступить к строительству забора.

Планируется, что работы будут завершены до 20 декабря этого года. При этом забор будет сводиться не на всей протяженности 109-километрового госграницы с Россией, проходящей по Неману, а в тех местах, где граница проходит по суше.

Как сообщал УНН, в Литве завершили комплектование батальона НАТО.