Початок кампанії дочасних парламентських виборів спаралізує країну на рік – спікер ВР

“Хочу нагадати, що перед ВР стоїть завдання чимшвидше прийняти рішення про Антикорупційний суд, прийняти масштабний закон про національну безпеку і оборону, який вкрай важливий як для ефективної організації сектору безпеки, так само і для вступу України в НАТО. Перед нами стоїть цілий блок питань необхідних для євроінтеграції, перед ВР і країною стоїть завдання провести дуже важливі кадрові зміни, які стосуються і керівника НБУ, і ЦВК. Комусь хочеться, щоб все це зупинилось. Я хочу нагадати, що жодна реформа в Україні не може пройти без ВР. ВР — найвищий законодавчий орган і тільки через її рішення можуть відбуватись зміни в країні. Хтось хоче зупинити всі ці зміни і весь той порядок денний , який у нас є на цю весну. Я думаю, що це безвідповідально перед тими викликами, які стоять”, — наголосив він.

За словами А.Парубія, сьогодні українці критично ставляться як до ВР, так і до влади вцілому і подібне було у сусідів України, коли там проводились реформи.

“Але ж тим не менш, дестабілізація в країні у великій мірі може розпочатись із дестабілізації парламенту. Поки парламент працює, приймає важливі оперативні рішення, є стабільність у державі. Я вважаю, що ц період збройної агресії дуже важлива оперативна, швидка реакція парламенту. Початок кампанії дочасних виборів — означає на півроку або на рік спаралізувати країну і не дати можливість приймати жодні рішення”, — наголосив він.

Спікер ВР також зауважив, що Конституція чітко визначає умови за яких може відбутись розпуск парламенту.

“Тому я думаю, ця тема є політизована, невигідна для України. Більше того, на моє переконання, для України на цьому етапі збройної агресії ця ідея є шкідливою і для неї немає будь-яких юридичних передумов. Тому я сказав, що вибори до ВР відбудуться у той термін, який передбачений Конституцією України. Тобто у жовтні наступного року”, — резюмував він.