Початок кампанії дочасних парламентських виборів спаралізує країну на рік – спікер ВР

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 182770 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 187257 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 319743 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 223474 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 328696 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 215275 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 240346 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255084 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247083 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136418 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити: викрито директора столичного Центру екстреної меддопомоги

Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити: викрито директора столичного Центру екстреної меддопомоги

26 березня, 17:05 • 31138 перегляди
Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

26 березня, 17:24 • 29198 перегляди
Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

26 березня, 17:34 • 33722 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 28530 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

21:27 • 35825 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 148289 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 182769 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 319742 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 328695 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 283004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 102123 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 90233 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125675 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142901 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 148167 перегляди
Актуальне
Початок кампанії дочасних парламентських виборів спаралізує країну на рік – спікер ВР

Початок кампанії дочасних парламентських виборів спаралізує країну на рік – спікер ВР

Київ • УНН

 • 10816 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Початок кампанії дочасних парламентських виборів спаралізує країну на рік і така ідея у період збройної агресії є шкідливою. Таку думку в ефірі програми “Свобода слова” висловив спікер ВР Андрій Парубій, повідомляє УНН.

“Хочу нагадати, що перед ВР стоїть завдання чимшвидше прийняти рішення про Антикорупційний суд, прийняти масштабний закон про національну безпеку і оборону, який вкрай важливий як для ефективної організації сектору безпеки, так само і для вступу України в НАТО. Перед нами стоїть цілий блок питань необхідних для євроінтеграції, перед ВР і країною стоїть завдання провести дуже важливі кадрові зміни, які стосуються і керівника НБУ, і ЦВК. Комусь хочеться, щоб все це зупинилось. Я хочу нагадати, що жодна реформа в Україні не може пройти без ВР. ВР — найвищий законодавчий орган і тільки через її рішення можуть відбуватись зміни в країні. Хтось хоче зупинити всі ці зміни і весь той порядок денний , який у нас є на цю весну. Я думаю, що це безвідповідально перед тими викликами, які стоять”, — наголосив він.

За словами А.Парубія, сьогодні українці критично ставляться як до ВР, так і до влади вцілому і подібне було у сусідів України, коли там проводились реформи.

“Але ж тим не менш, дестабілізація в країні у великій мірі може розпочатись із дестабілізації парламенту. Поки парламент працює, приймає важливі оперативні рішення, є стабільність у державі. Я вважаю, що ц період збройної агресії дуже важлива оперативна, швидка реакція парламенту. Початок кампанії дочасних виборів — означає на півроку або на рік спаралізувати країну і не дати можливість приймати жодні рішення”, — наголосив він.

Спікер ВР також зауважив, що Конституція чітко визначає умови за яких може відбутись розпуск парламенту.

“Тому я думаю, ця тема є політизована, невигідна для України. Більше того, на моє переконання, для України на цьому етапі збройної агресії ця ідея є шкідливою і для неї немає будь-яких юридичних передумов. Тому я сказав, що вибори до ВР відбудуться у той термін, який передбачений Конституцією України. Тобто у жовтні наступного року”, — резюмував він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.15
Bitcoin
$87,370.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.90
Ethereum
$2,030.56