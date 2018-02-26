Начало кампании досрочных парламентских выборов парализует страну на год - спикер ВР

“Хочу напомнить, что перед ВР стоит задача как можно быстрее принять решение про Антикоррупционный суд, принять масштабный закон о национальной безопасности и обороне, который крайне важен как для эффективной организации сектора безопасности, так же и для вступления Украины в НАТО. Перед нами стоит целый блок вопросов необходимых для евроинтеграции, перед ВР и страной стоит задача провести очень важные кадровые изменения, касающиеся и руководителя НБУ, и ЦИК. Кому-то хочется, чтобы все это остановилось. Я хочу напомнить, что ни одна реформа в Украине не может пройти без ВР. ВР — высший законодательный орган и только из-за ее решение могут происходить изменения в стране. Кто-то хочет остановить все эти изменения и все то повестка дня, которая у нас есть на эту весну. Я думаю, что это безответственно перед теми вызовами, которые стоят”, — подчеркнул он.

По словам Парубия, сегодня украинцы критично относятся как к ВР, так и к власти в целом и подобное было у соседей Украины, когда там проводились реформы.

“Но тем не менее, дестабилизация в стране в большой степени может начаться по дестабилизации парламента. Пока парламент работает, принимает важные оперативные решения, является стабильность в государстве. Я считаю, что ц период вооруженной агрессии очень важна оперативная, быстрая реакция парламента. Начало кампании досрочных выборов — значит в полгода или в год парализовать страну и не дать возможность принимать никакие решения”, — подчеркнул он.

Спикер ВР также отметил, что Конституция четко определяет условия, при которых может произойти роспуск парламента.

“Поэтому я думаю, эта тема политизирована, невыгодна для Украины. Более того, по моему убеждению, для Украины на данном этапе вооруженной агрессии эта идея вредна и для нее нет никаких юридических предпосылок. Поэтому я сказал, что выборы состоятся в тот срок, который предусмотрен Конституцией Украины. То есть в октябре следующего года”, — резюмировал он.