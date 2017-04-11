Поблизу Землі 19 квітня пролетить великий астероїд

За словами науковців, це буде дуже близький підхід астероїда такого розміру до нашої планети.

Астероїд наблизиться до Землі від напрямку Сонця і стане видимим в нічному небі 19 квітня. Прогнозується, що його можна буде побачити в маленьких оптичних телескопах впродовж однієї або двох ночей, поки він зникне з горизонту.

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Довідка УНН: Астероїд, відомий як 2014 JO25, був виявлений у травні 2014 року астрономами поблизу міста Тусон, штат Арізона, в рамках проекту програми NASA у співпраці з Університетом Аризони. Сучасні виміри, виконані місією NASA NEOWISE, показують, що розмір астероїда складає приблизно 650 метрів. Наразі дуже мало відомо про фізичні властивості цього космічного об'єкта, хоча його траєкторія добре відома.