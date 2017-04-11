Вблизи от Земли 19 апреля пролетит крупный астероид
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Большой околоземный астероид, обнаруженный почти три года назад, пролетит мимо Земли 19 апреля на расстоянии около 1,8 млн километров, что примерно в 4,6 раза больше расстояния от Земли до Луны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.
По словам ученых, это будет очень близкий подход астероида такого размера к нашей планете.
Астероид приблизится к Земле от направления Солнца и станет видимым в ночном небе 19 апреля. Прогнозируется, что его можно будет увидеть в маленьких оптических телескопах в течение одной или двух ночей, пока он исчезнет с горизонта.
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Справка УНН: Астероид, известный как 2014 JO25, был обнаружен в мае 2014 года астрономами вблизи города Тусон, штат Аризона, в рамках проекта программы NASA в сотрудничестве с Университетом Аризоны. Современные измерения, выполненные миссией NASA NEOWISE, показывают, что размер астероида составляет примерно 650 метров. Сейчас очень мало известно о физических свойствах этого космического объекта, хотя его траектория хорошо известна.