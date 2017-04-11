Вблизи от Земли 19 апреля пролетит крупный астероид

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58542 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106609 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163987 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120388 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118955 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113856 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105140 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107279 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103743 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156061 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Вблизи от Земли 19 апреля пролетит крупный астероид

Вблизи от Земли 19 апреля пролетит крупный астероид

Киев  •  УНН

 • 18845 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Большой околоземный астероид, обнаруженный почти три года назад, пролетит мимо Земли 19 апреля на расстоянии около 1,8 млн километров, что примерно в 4,6 раза больше расстояния от Земли до Луны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.

По словам ученых, это будет очень близкий подход астероида такого размера к нашей планете.

Астероид приблизится к Земле от направления Солнца и станет видимым в ночном небе 19 апреля. Прогнозируется, что его можно будет увидеть в маленьких оптических телескопах в течение одной или двух ночей, пока он исчезнет с горизонта.

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Справка УНН: Астероид, известный как 2014 JO25, был обнаружен в мае 2014 года астрономами вблизи города Тусон, штат Аризона, в рамках проекта программы NASA в сотрудничестве с Университетом Аризоны. Современные измерения, выполненные миссией NASA NEOWISE, показывают, что размер астероида составляет примерно 650 метров. Сейчас очень мало известно о физических свойствах этого космического объекта, хотя его траектория хорошо известна.

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