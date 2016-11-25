Поблизу відділку поліції у Рівному знайшли бойовий снаряд
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Підозрілий предмет виявили перехожі вчора на вулиці Пушкіна поблизу міського відділку поліції. Про це повідомили у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
Сапери встановили, що це бойовий артснаряд часів Другої світової війни.
Місце знахідки обгородили, вибухонебезпечний предмет вилучили, а потім знешкодили у спеціально встановленому місці.
Звідки він взявся поблизу управління поліціі — так і не встановили.