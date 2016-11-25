Вблизи участка полиции Ровно нашли боевой снаряд
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Подозрительный предмет обнаружили прохожие вчера на улице Пушкина возле городского отделения полиции. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
Саперы установили, что это боевой артснаряд времен Второй мировой войны.
Место находки огородили, взрывоопасный предмет изъяли, а затем обезвредили в специально установленном месте.
Откуда он взялся вблизи управления полиции - так и не установили.