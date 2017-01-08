Поблизу Троїцького бойовики вели вогонь з БМП
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку бойовики поблизу Троїцького випустили 9 мінометних мін та вели вогонь з бойових машин піхоти. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Одна провокація прийшлася на околиці Новолуганського. Там з 19:18 до 19:40 бойовики застосували стрілецьку зброю”, — зауважив речник.
Також він зазначив, що головні протистояння відбуваються в районах донецького аеропорту, на Світлодарській дузі та Горлівському периметрі.
До того ж, поблизу села Троїцьке, що неподалік від Горлівки, противник випустив 9 мінометних мін та вів вогонь з бойових машин піхоти.
Як повідомляв раніше УНН, протестні настрої серед жителів окупованого Донбасу зростають.