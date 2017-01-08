Поблизу Троїцького бойовики вели вогонь з БМП

“Одна провокація прийшлася на околиці Новолуганського. Там з 19:18 до 19:40 бойовики застосували стрілецьку зброю”, — зауважив речник.

Також він зазначив, що головні протистояння відбуваються в районах донецького аеропорту, на Світлодарській дузі та Горлівському периметрі.

До того ж, поблизу села Троїцьке, що неподалік від Горлівки, противник випустив 9 мінометних мін та вів вогонь з бойових машин піхоти.

Як повідомляв раніше УНН, протестні настрої серед жителів окупованого Донбасу зростають.