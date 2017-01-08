Вблизи Троицкого боевики вели огонь из БМП
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении боевики вблизи Троицкого выпустили 9 минометных мин и вели огонь с боевых машин пехоты. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Одна провокация произошла на окраине Новолуганское. Там с 19:18 до 19:40 боевики применили стрелковое оружие ", - отметил пресс-секретарь.
Также он отметил, что главные противостояния происходят в районах донецкого аэропорта, на Светлодарской дуге и Горловском периметре.
К тому же, вблизи села Троицкое, недалеко от Горловки, противник выпустил 9 минометных мин и вел огонь из боевых машин пехоты.
Как сообщал ранее УНН, протестные настроения среди жителей оккупированного Донбасса растут.